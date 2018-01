Pentru a prepara acest suc de ceapa cu miere, ai nevoie de:

- 1 kg ceapa rosie

- 300 g miere

Mod de preparare:

Ceapa se curata, se spala si se taie potrivit, se introduce in storcator pentru a obtine 600 ml suc limpede de ceapa. Sucul se trece intr-o sticla curata si se adauga 300 g miere. Se amesteca bine si se pastreaza la frigider.

Se iau cate 150 g pe zi, cate 50 g inaintea sau in timpul celor 3 mese principale, timp de 1 luna, cu o saptamana pauza. Dupa o pauza de o luna se poate repeta pana la disparitia varicelor. Chiar si dupa aceea, se recomanda cate o serie de 1 luna, de doua ori pe an, primavara si toamna,... citeste mai mult

