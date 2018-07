Belgianul Thibaut Courtois a fost ales cel mai bun portar al CM 2018, dar a fost anunţat de către prieteni. El a stins televizorul în minutul 90+4 al finalei Franţa - Croaţia pentru a nu-i vedea pe Pogba şi compania cum se bucură pentru obţinerea trofeului.

„Am închis televizorul în minutul 94 ca să nu-i văd pe francezi cum sărbătoresc titlul mondial. Prietenii mi-au spus apoi că Modric tocmai a primit titlul de cel mai bun jucător şi că o să fie anunţat cel mai bun portar. Când mi-au zis că eu sunt, am deschis televizorul şi am urmărit «live» din nou. Este o onoare incredibilă. Sunt fericit că am avut multe intervenţii şi am... citeste mai mult

