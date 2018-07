Cel mai bun meci de la actualul CM

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, consideră că elevii săi au făcut cel mai bun meci de la actuala ediţie a CM din Rusia, calificându-se în finală după ce au învins Anglia cu 2-1 după prelungiri.

„Cred că acesta a fost cel mai bun meci al nostru de la actuala Cupă Mondială. Am jucat motivaţi, fără presiune, fără nervi, ştiind că nu ne putem pierde capul. Astăzi, jucătorii s-au bucurat de fotbal”, a declarat Dalic, care consideră că „inima, caracterul şi mândria” elevilor săi au stat la baza acestei victorii. „Acest turneu va fi câştigat de o echipă cu caracter. Am fost conduşi cu 1-0 în trei partide consecutive, dar am reuşit să revenim.... citeste mai mult

azi, 16:31 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Azi in