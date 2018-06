Lime-ul, valoarea nutritivă Pe lângă cantitatea mare de acid ascorbic pe care-l conţine, lime-ul oferă 32% din cantitatea zilnică necesară de vitamina C. De asemenea, este o sursă importantă de apă şi minerale precum calciu, fier, cupru, sodiu, magneziu, fosfor şi potasiu dar şi vitaminele A, E şi K plus folaţi.

Un alt aspect important este că lime-ul are un indice caloric foarte scăzut, precum şi carbohidraţi şi grăsimi. O porţie de 67 de grame de lime conţine 20 de calorii. Mai mult, coaja de lime şi pulpa sunt bogate în fibre dietetice,... citeste mai mult

