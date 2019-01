Miliardarul american Jeff Bezos și soția sa, MacKenzie, divorțează după 25 de ani de căsnicie, se arată într-o declarație comună postată pe contul de Twitter al companiei deține de Bezos, Amazon.

"După o lungă perioadă de căutare a iubirii și de separație de probă, am decis să divorțăm și să ne continuăm viața ca prieteni", anunță cuplul în declarație.

"Ne simțim foarte norocoși că ne-am găsit unul pe celălalt și suntem recunoscători pentru fiecare an în care am fost căsătoriți. Dacă am fi știut că ne vom... citeste mai mult