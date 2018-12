Marti, 12 Decembrie, 15:52 Renato Portaluppi, fost fotbalist brazilian și actual antrenor la Gremio, a făcut mai multe dezvăluiri intime. "Am avut 5.000 de femei. Am glumit cu Pele și i-am zis că pentru fiecare gol al lui am cucerit o...

Gazeta Sporturilor, 12 Decembrie 2017