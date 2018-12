Cei mai performanti elevi din judetul Cluj, premiati la “Serbarile Iernii Rotary 2018”

Clubul Rotary Cluj-Napoca a premiat luni seara elevi clujeni de elita in cadrul evenimentului traditional “Serbarile Iernii”. In fata unei sali Auditorium Maximum devenita neincapatoare, presedintele Academiei Romane, acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, si marele actor Dorel Vișan au vorbit despre semnificatia Marii Uniri iar la final publicul a avut parte de un concert extraordinar de colinde.

Cei 17 elevi premiati de Rotary Cluj-Napoca au fost selectionati cu sprijinul Centrului de Excelenta Cluj-Napoca, de pe langa Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, pe baza rezultatelor obtinute in anul 2018 la olimpiadele internationale si nationale.

... citeste mai mult