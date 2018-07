La 30 iunie 2018, la nivelul judetului Vaslui s-a inregistrat o ratã a somajului de 8.57%, mai micã cu 0.07 puncte procentuale fatã de cea din luna anterioarã, cand a fost de 8.64%. Numãrul de someri aflati in evidentã la sfarsitul lunii iunie 2018 (11.987 persoane) este in scãdere cu 86 persoane fa?ã de luna mai 2018 (12.073 persoane). Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, din totalul somerilor inregistrati, doar 819 sunt indemnizati iar restul, 11.168, nein dem – nizati. Numãrul somerilor inregistrati in mediul urban este de 1.287 persoane, din care 637 femei. De asemenea, numãrul somerilor inregistrati in mediul rural este de 10.700... citeste mai mult