Cei mai multi patroni nu vor amnistie fiscala

Veniturile bugetare au crescut cu 13,5% in primul semestru din 2018 In primul semestru al anului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat venituri bugetare in suma totala de aproape 112,796 miliarde de lei. Totalul reprezinta o...

Manager, 21 Iulie 2018