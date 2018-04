Cei mai mari investitori din Romania si-au pierdut increderea in mediul de afaceri autohton Din cauza evolutiei financiare nefavorabile cu care se confrunta Romania in ultima jumatate de an, cei mai puternici investitori locali, membri ai FIC, declara ca nu mai au incredere in bunul mers al afacerilor in tara noastra.

Conform celor mai recente date ale ale indicelui perceptiei membrilor FIC despre mediul de afaceri din Romania, mediul de afaceri autohton s-a deteriorat considerabil in ultimele 6 luni. Increderea antreprenorilor s-a redus semnificativ, chiar daca 54% dintre respondenti se asteapta ca... citeste mai mult