Cei mai frumoși cai din județ, prezentați la Rușeni

Sâmbătă, la Rușeni, pe o vreme destul de răcoroasă, s-a desfășurat cea de a VIII-a ediție a Concursului Ecvestru, dedicat cailor. La eveniment ca și în alți ani au participat foarte mulți iubitori de cai din tot județul Satu Mare dar și din alte județe ale țării. Invitata specială a acestui eveniment a fost ministrul Tineretului și Sportului Ioana Bran, care apreciază faptul că acest eveniment are continuitate și de la an la an se desfășoară într-un mod tot mai profesionist.

Ministrul Tineretului și sportului a arătat, în cuvântul său, că are un sentiment de îmolinire de fiecare dată când participă la vreun eveniment organizat în județul Satu Mare.

“De fiecare dată când vin acasă... citeste mai mult