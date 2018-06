Primăria Municipiului Braşov va oferi duminică, 17 iunie 2018, „Premiile de excelenţă pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură” şefilor de promoţie din clasele V-XII, un eveniment derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi Universitatea Transilvania.

Compania RCS & RDS s-a alăturat, pentru al patrulea an consecutiv, acestei iniţiative şi îi va răsplăti cu premii pe elevii din Braşov, pentru rezultatele bune obţinute în ultimul an şcolar.

La sfârşitul acestui an şcolar, elevii din... citeste mai mult

acum 43 min. in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: Brasovul tau in