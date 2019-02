Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 29 WTA) nu are nimic să-şi reproşeze după ce a ratat ocazia de a duce România în semifinalele Fed Cup 2019. Învinsă în două seturi de Katerina Siniakova, scor 6-4, 6-2, "Miki" a transmis, la finalul meciului, că nu s-a gândit nicio clipă că nu va ieşi învingătoare din această partidă.

"A fost ceva presiune, am început foarte bine şi am condus cu 3-0, dar nu mă gândeam vreo clipă că voi pierde acest meci. Din păcate, şi ea (n. red - Siniakova) a avut o formă fizică bună, a alergat la nişte mingi pe care nu mă aşteptam să le scoată şi nu ştiu ce să mai spun. Sunt supărată, pentru că dacă învingeam nu mai trebuia să se joace acest meci de... citeste mai mult