Învinsă în trei seturi de Simona Halep, scor 4-6, 7-5, 4-6, Karolina Pliskova a vorbit deschis despre ceea ce a fost a şaptea înfrângere în nouă meciuri contra româncei.

"A fost un meci dificil. A durat aproape trei ore. Întotdeauna este greu împotriva Simonei. M-am aşteptat la un astfel de meci. Mă bucur că s-a jucat astfel, chiar dacă am pierdut. Cu siguranţă aş fi putut să joc mai bine anumite puncte.

A fost un meci de calitate între două jucătoare bune. Întotdeauna va fi atât de mică diferenţa împotriva ei. Am luptat până la sfârşit. Am reuşit să devin de la 2-5 la 4-5. Aş fi vrut să mai adaug un punct pentru Cehia, ar fi ajutat foarte mult", a declarat... citeste mai mult

acum 37 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Pro Sport in