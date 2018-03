Noul guvern al Cehiei intenţionează să majoreze cheltuielile pentru infrastructura de transport cu cel puţin un miliard de euro anul viitor, urmând astfel să aloce cu jumătate mai mult decât investiţiile programate pentru anul acesta. Cehia, cea mai bogată economie din Europa de Est, încă nu are o autostradă care s-o lege de Austria şi nici trenuri de mare viteză.

În Polonia, cea mai mare economie est-europeană, guvernul a anunţat că are în plan investiţii de 142 de miliarde de euro în infrastructura de transport până în 2030.... citeste mai mult