Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis marti ca Lituania a amendat in mod nejustificat o companie care isi promovase produsele prin intermediul unor reclame in care se faceau referiri la Iisus si la Fecioara Maria.

Curtea de la Strasbourg a decis ca autoritatile lituaniene "au pus pe primul loc protectia sentimentelor persoanelor religioase, fara a lua in calcul in mod adecvat dreptul companiei la libertatea de expresie", potrivit publicatiei The Baltic Course, citate de Ziare.com.

