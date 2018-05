CEC Bank va instala 382 de statii de plata SelfPay In urma parteneriatului incheiat cu SelfPay, lider al pietei de terminale de tip self-service, in unitatile CEC Bank din toata tara vor fi instalate 382 statii de plata care vor prelua o parte dintre atributiile casierilor.

Astfel, clientii bancii vor putea efectua operatiuni precum servicii de plata de tip reincarcare electronica a cartelelor de telefon mobil, incasari contravaloare facturi, rate, taxe si alte servicii. Primele statii de plata sunt deja instalate si disponibile in reteaua CEC Bank din Bucuresti, urmand ca procesul de extindere sa continue rapid la nivel national. CEC Bank... citeste mai mult