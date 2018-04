CEC Bank si-a deschis agentie la Deveselu CEC Bank a deschis o noua agentie in Judetul Olt, in comuna Deveselu. Banca dispune de cea mai extinsa retea teritoriala ce include 1.022 unitati, din care 480 sunt situate in mediul rural.

Prin intermediul acestora sunt deserviti circa 556.000 de clienti persoane fizice si juridice. "CEC Bank isi manifesta suportul pentru dezvoltarea mediului rural, iar prin deschiderea acestei agentii vine in intampinarea nevoilor locuitorilor si agentilor economici cu o noua unitate care va oferi toata gama de servicii... citeste mai mult