CEC Bank continua campania promotionala la creditele de nevoi personale

Și la creditele de refinantare credite de consum in lei

Bucuresti, 02.04.2018 - CEC Bank continua pana la data de 30 iunie a.c. campania promotionala la creditele de nevoi personale si la cele de refinantare a creditelor de consum cu dobanda fixa. In cadrul campaniei, clientii persoane fizice pot accesa credite in valoare maxima de 90.000 lei, pe o perioada de pana la 5 ani, cu o dobanda de doar 9,90% pe an, fixa pe intreaga perioada de creditare.



Clientii au posibilitatea utilizarii serviciilor Internet Banking CEConline si CEC Bank Mobile Banking pentru vizualizarea situatiei creditului (soldul creditui, data scadentei, valoarea ratei scadente), precum si pentru operatiuni curente... citeste mai mult