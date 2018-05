Ceapa verde are proprietati purificatoare, stimuland procesele de regenerare ale organismului uman. O cura cu ceapa verde, efectuată pe perioada primaverii și chiar cître vara are un efect diuretic, depurativ, antialergic, reglând activitatea endocrina a organismului.

Ceapa verde conține multa vitamina C, potasiu, calciu, alicina, cuercitina (un antioxidant puternic, cu rol in combaterea tulburarilor circulatorii, a bolilor cardiovasculare si a cancerului), fibre alimentare.

Ceapa verde scade glicemia. Încă din trecut, se știa că ceapa verde este unul din cele mai puternice...