* ceaiul de mentă reprezintă o metodă excelentă pentru a va îmbunătăți starea de sănătate * are abilitatea de a îmbunătăți digestia, ameliorează durerea, reduce inflamația, relaxează mintea și corpul, înlătura respirația urât mirositoare și întărește sistemul imunitar



Mentolul conținut de ceaiul de mentă reprezintă principala caracteristică benefică pentru sănătate, iar aroma sa este preferată de oameni din întreaga lume. Iată care sunt principalele beneficii aduse de ceaiul de mentă:



Scade febra



Mentolul conținut de ceaiul de mentă are proprietatea de a reduce febra din interior și de a induce procesul de transpirație. În plus, pe lângă scăderea febrei, ceaiul de... citeste mai mult