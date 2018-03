Ceai de ceapa. Istorie si origini

Ceapa este cultivata si folosita inca din antichitate. Ceaiul de ceapa salbatica era folosit de mamele din tribul Blackfeet pentru a transfera proprietatile sale benefice catre bebelusii lor. In schimb, tribul Cheyenne folosea ceaiul de ceapa pentru reduce durerile cauzate de bubele din cap.

Ceai de ceapa. Beneficii pentru sanatate

Substantele fitochimice din ceaiul de ceapa precum disulfidele, trisulfidele, cepaene si vinil-ditiina cresc eficacitatea vitaminei C in lupta impotriva toxinelor periculoase din organism. In plus, aminoacizii ajuta la eliminarea metalelor grele din corp, ceea ce inseamna ca sustin detoxifierea.

