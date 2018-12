Din cand in cand este nevoie sa iti detoxifici si sa-ti cureti colonul, iar acest proces este destul de simplu: ai nevoie de doua sucuri naturale - cel mai bine ar fi sa le faci tu in casa - de prune si de mere.

Pentru ca sa iti cureti colonul inseamna sa mergi la toaleta si sa elimini toate toxinele din corp, vei avea nevoie sa gasesti mai intai o zi in care nu ai multe treburi de facut si nu este neaparat nevoie sa pleci de acasa. Reactiile pot avea loc intr-un moment neasteptat, scrie Unica.

Cum se face curatarea colonului - Cand te trezesti, primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa bei doua-trei cesti de suc de prune. Asteapta 30 de minute, apoi bea si o ceasca de suc... citeste mai mult