Victoriile naţionalei pot fi extrem de paradoxale şi driblează logica, aşa cum Stanciu ar trebui să dribleze adversarii. Am ajuns în punctul în care şi victoriile pot fi triste şi dezamăgirea tinde să fie o stare de fapt pentru suporterul atât de ghinionist al tricourilor galbene. Am câştigat în Muntenegru, dar ce folos are un succes dacă nu te poţi bucura de el? Fluierul final şi câţiva pumni ridicaţi în aer din partea unor tricolori, care uimesc. Nici nu ştii dacă să-i compătimeşti, pentru că nu sunt ancoraţi în realitate sau să-i apostrofezi, pentru că nu par interesaţi de... citeste mai mult