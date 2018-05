John McEnroe, fost lider mondial şi deţinător a 7 titluri de Mare Şlem la simplu, a povestit un episod fabulos cu Donald Trump. Înainte de a deveni preşedintele SUA, Trump i-a făcut lui McEnroe o ofertă fabuloasă, dar pe care John şi-a permis să o decline.

McEnroe a dezvăluit la emisiunea "In Depth with Graham Bensinger" că Trump a vrut să organizeze un meci eveniment în urmă cu mai mulţi ani. Ar fi fost o bătălie a sexelor modernă în tenis, între John McEnroe şi una dintre surorile Williams, dar miliardarul american s-a lovit de refuzul lui John: "Într-o zi am primit un plic de la Donald Trump, care era un... citeste mai mult