Un mire din Arabia Saudita a decis sa puna capat casniciei imediat dupa petrecerea de nunta. Acesta era extrem de deranjat de faptul ca mireasa, in loc sa petreaca timpul cu el, statea in permanenta cu telefonul in mana, butonandu-l cu insistenta. Desi a incercat sa isi pastreze rabdarea, la un moment dat, barbatul a rabufnit, i-a luat telefonul sotiei sale din mana si a inceput sa ii citeasca mesajele.

Se pare ca femeia in loc sa se bucure de noaptea nuntii alaturi de el, prefera sa faca schimb de mesaje cu prietenele ei, in care le povestea detalii despre cum a decurs... citeste mai mult