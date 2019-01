“Liniuta” terminata prost, la Iasi. Ieri dimineata, in jurul orei 4:00, un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Independentei. Un bolid de zeci de mii de euro a fost facut praf, dupa ce un tanar in varsta de 27 de ani, din Pascani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat in derapaj si nu s-a oprit decat dupa ce a intrat in coliziune cu trei stalpi si o toneta.... citeste mai mult

