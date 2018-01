In cadrul proiectului INOVABIOMED de dezvoltare a unor solutii inovatoare de fabricatie a biomaterialelor inteligente, laboratoarele Universitatii Politehnice Bucuresti au fost dotate cu cea mai performata bioimprimanta 3D, destinata activitatii de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor inovatoare in mediul universitar.

Proiectul Universitatii Politehnice, lansat in octombrie 2016 sub numele de “Tehnologii inovatoare pentru asigurarea calitatii materialelor in sanatate, energie si mediu – Centrul pentru... citeste mai mult

ieri, 15:13 in IT&C, Vizualizari: 37 , Sursa: Agora in