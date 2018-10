Radarul este aparatul care da fiori tuturor soferilor, iar de-a lungul anilor s-au incercat diverse metode prin care sa se fenteze aparatul de masurare a vitezei pe care il folosesc politistii.

La inceput, soferii foloseau farurile pentru avertizarea colegilor din trafic cu privire la aparitia unui radar, iar mai tarziu aveau sa apara in prim plan statiile de comunicare, precum si anumite aplicatii pe smarthpone.

1. Flash-uri cu farurile

Metoda "flash-uri cu farurile" este probabil cea mai veche, dar si cea mai folosita de catre soferi in momentul de fata. Conducatorii auto isi fac semne discrete cu ajutorul farurilor in... citeste mai mult

acum 45 min. in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: A1 in