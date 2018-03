Simona Halep, locul 1 mondial în clasamentul WTA, se află la turneu de la Miami. Românca nu se ferește să își ascundă slăbiciunea ei. După fiecare meci, fie că îl pierde, fie că îl câștigă, jucătoarea de tenis distribuie câte o imagine sau un filmuleț cu nepoțica ei pe conturile de socializare.

Fanii sunt deja obișnuiți cu micuța Tania, în multe ipostaze.

Simona este mătușă din toamna lui 2016, iar de atunci micuța sa nepoată este o prezență constantă în postările sale de pe rețelele de socializare.

Can t wait to return the kisses baby... citeste mai mult

acum 56 min. in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Antena 3 in