Chinezii au cumpărat anul trecut peste 22 de milioane de mașini noi, în scădere cu aproape 6% comparativ cu 2017. A fost primul an după 1990 în care vânzările au fost în scădere în China. Declinul pieței chineze a continuat și în acest an, conform datelor de la Asociația Constructorilor Auto din China (CPCA).

Vânzările de mașini noi au scăzut cu 13.8% în februarie, reprezentând opt luni de scăderi consecutive pentru cea mai mare piață auto din lume.

Totuși, vânzările de mașini electrice și hibride au crescut cu 53.6% în aceeași lună, semn că măsurile pentru încurajarea achiziției de NEV (new energy vehicles) au început să dea... citeste mai mult

azi, 11:41 in Auto, Vizualizari: 20 , Sursa: Automarket in