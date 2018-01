Cea mai mare eruptie vulcanica din ultimii 100 de ani!

Vulcanologii de la University of Tasmania au descris eruptia din 2012 a vulcanului subacvatic Havre Seamount drept cel mai mare eveniment de acest gen din ultimii 100 de ani. Un articol pe aceasta tema a fost publicat in revista Science Advances.



Initial, eruptia a ramas neobservata de oamenii de stiinta. Ulterior insa, cercetatorii au descoperit nu departe de Noua Zeelanda, o mare insula plutitoare (26.000 de kilometri patrati) formata din roca vulcanica.

Grosimea acestei formatiuni atingea 3,5 metri. La trei luni dupa eruptie, aceasta masa s-a rupt in bucati separate. O parte s-a scufundat pe fundul marii, altele au intepenit in malurile insulelor... citeste mai mult