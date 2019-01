Viitorii miri sunt aşteptaţi în perioada 14 – 17 februarie 2019 la Shopping City Suceava, la o nouă ediţie a târgului de nunţi TREND MARIAJ.

Devenit un eveniment de tradiţie pentru suceveni, Târgul de Nunţi de la Shopping City Suceava, ajuns la a VI-a ediţie, îşi propune, de la an la an, să fie mai bogat în oferte, expozanţi şi surprize pentru vizitatori.

Deşi nunta este un eveniment deosebit care încununează iubirea, organizarea acesteia poate fi solicitantă şi stresantă, de aceea recomandarea specialiştilor este ca viitorii miri să fie informaţi, să îşi împartă sarcinile pe etape şi să le rezolve din timp.

Aşadar, toţi cei care se pregătesc de nuntă au ocazia să descopere, în...