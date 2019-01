Moneda națională a pierdut 4 bani față de euro într-o singură zi, până la un curs de peste 4 lei şi 75 de bani. Este cea mai mare devalorizare din acest an. Analiştii şi reprezentanţii pieţei bancare fac estimări alarmante. Se vorbeşte despre atacuri speculative asupra leului. Consultanţii financiari cred că investitorii au înţeles că BNR nu mai are suficiente instrumente pentru a susţine moneda naţională. În aceste condiţii, cel mai probabil, deprecierea leului va continua în acest an.

Leul pierde 4 bani într-o singură zi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Leul doboară recorduri negative de la o zi la alta. După o şedinţă interbancară cu o devalorizare accelerată, cursul final... citeste mai mult

acum 17 min. in Actualitate, Vizualizari: 10 , Sursa: TVR in