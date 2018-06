Cea mai mare crestere de dupa criza pentru piata de media in 2017

foto: stocksnap.io Piata de media din Romania a inregistrat o noua crestere de 13% in 2017, pana la valoarea de 412 milioane euro, potrivit noului raport Media Fact Book, realizat de agentia Initiative. Aceasta este cea mai mare crestere de dupa criza, care aduce piata de media locala mai aproape de nivelul din 2008, nivel care poate fi atins in urmatorii ani.

Pentru anul 2018, Initiative estimează o nouă creștere de +10% față de 2017, până la valoarea de 455 de milioane de euro.

„Consumul de media per capita în România continuă să fie mult sub media globală sau cea europeană, astfel că există premise... citeste mai mult

acum 50 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 31 , Sursa: Daily business in