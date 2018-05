Cea mai mare companie din Romania este in cel de-al cincilea an de profit urias Cea mai mare companie romaneasca, Automobile Dacia, a avut in 2017 o cifra de afaceri de 5,1 mld. euro, in crestere cu 11,4%, fata de anul precedent. Potrivit datelor companiei, este cel de-al cincilea an consecutiv in care cifra de afaceri se majoreaza.

Anul trecut a fost unul glorios pentru cea mai mare companie din Romania. Automobile Dacia a inregistrat o cifra de afaceri de 5,1 mld. euro, in crestere cu 11,4%, fata de anul 2016.

"Contributia vanzarilor de autovehicule si de componente auto... citeste mai mult