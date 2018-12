Acţiunile Deutsche Bank au atins miercuri sub 8 euro/ acţiune, un nou minim istoric. Birourile sediului central al Deutche Bank şi alte cinci locaţii au fost percheziţionate, săptămâna trecută, de 170 de poliţişti, au dezvăluit procurorii din Frankfurt care se ocupă de caz. Percheziţiile au avut loc într-un caz de spălare de bani. În joc sunt sute de milioane de euro, scrie The New York Times. Doi angajaţi, ale căror nume nu au fost făcute publice, însă care au vârste de 50 şi 46 de ani, dar şi alte... citeste mai mult