Vicepremierul Liviu Dragnea, aflat in China, a afirmat ca s-a intalnit cu conducerea Bancii Comerciale si Industriale a Chinei, careia i-a propus sa isi deschida o filiala in Romania si ca reprezentantii bancii i-au transmis ca, in principiu, sunt de...

Daily business, 25 Martie 2014