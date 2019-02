Câinii Husky au de parcurs 700 de kilometri, în 20 de zile. Maratonul are loc în Peninsula Kamceatka. Liviu Iurea are mai multe amănunte.

Cursă canină dificilă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Aceasta este una dintre cursele preliminare înaintea marelui start, care va fi dat pe 3 martie.

Până atunci, echipele își adjudecă ordinea în care vor pleca în expediție.

În fiecare an, în Kamceatka se desfășoară cea mai spectaculoasă cursa de câini. Este, de fapt, un festival – maraton, intitulat... citeste mai mult

acum 16 min. in Actualitate, Vizualizari: 10 , Sursa: TVR in