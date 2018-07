Cea mai frumoasă femeie din Spania este un fost bărbat! Pentru prima dată în istoria acestei ţări, concursul Miss Univers Spania a fost câştigat de un transsexual.

Angela Ponce are 25 de ani şi este originară din Sevilla. A devenit femeie în urmă cu câțiva ani, când și-a făcut operaţie pentru schimbarea sexului. Procesul transformării sale s-a încheiat în 2014.

Un an mai târziu a participat pentru prima dată la concursul Miss Spania, dar a plecat acasă fără niciun premiu.

Ea va reprezenta Spania la competiţia Miss Univers, ce va avea loc la finalul acestui an.

citeste mai mult