Cea mai eficienta metoda de a va gasi angajati valorosi S-a ivit un post liber in firma dvs., e nevoie de o persoana valoroasa care sa-l ocupe si-acum, evident, demarati procesul de recrutare/selectie ca sa gasiti o asemenea persoana. Dar… cum procedati? Concret, ce criterii folositi pentru a identifica respectiva persoana valoroasa, care sa se potriveasca manusa postului in cauza? Ce elemente luati in considerare?

Ce elemente luati, deci, in considerare? Informatiile din CV-urile candidatilor? Se stie foarte bine ca aceste informatii sunt mai... citeste mai mult