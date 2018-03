Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime, a reacţionat dur după ce zăpada a acoperit terenul şi a împiedicat disputarea partidei dintre FC Botoşani şi Dinamo.

Omul cu banii de la Botoşani susţine că situaţia ar fi trebuit prevenită, iar echipele să nu mai fie chemate la stadion: "Mi se pare că suntem într-o zonă în care lumea devine neserioasă. Suntem o ligă de proşti. Jucăm mâine, poimâine, peste două săptămâni. Ce facem, jucăm la 1? Am avut folie până la ora 6, am avut 70 de oameni. Ce putem face cu ninsoarea asta?

Să ne sancţioneze. Mâine va ninge la fel. Stau oamenii în vestiar şi beau ceai. E o prostie. Regulamentul e semi-idiot. Am plecat de la... citeste mai mult

acum 56 min. in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: Pro Sport in