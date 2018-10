Atletico Madrid, deţinătoarea trofeului Europa League, a fost surclasată de Borussia Dortmund cu 4-0, în deplasare, în Grupa A a Ligii Campionilor la fotbal.

Cea mai drastică înfrângere suferită de Atletico în această competiţie, după tot un 0-4 cu Chelsea, pe 21 octombrie 2009, a venit după golurile marcate de Axel Witsel (38), Raphael Guerreiro (73, 89) şi Jadon Sancho (84). Diego Simeone, antrenorul oaspeţilor, a recunoscut superioritatea celor din Dortmund. „Borussia este o foarte frumoasă echipă. Am făcut o primă repriză bună, dar nu am marcat. În repriza a doua, am fost aproape de egalare la 1-1, dar ne-au dat 2-0. Apoi, am fost aproape să revenim la 2-1 şi... citeste mai mult

