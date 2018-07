Examenul de Titularizare susţinut de cadrele didactice este, an de an, momentul în care realizăm că am fost, poate, prea duri cu elevii care au picat Bacalaureatul. Dascălii ne-au arătat, în ultimii ani, că şi un cadru didactic poate reuşi performaţa...

Salajeanul, 17 Iulie 2018