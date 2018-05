Ardeiul rosu a fost utilizat continuu, de peste 9.000 de ani, de amerindieni, ca aliment si medicament deopotriva. Iuteala din gustul sau este datorat prezentei capsaicinei, ingredientul cel mai activ din ardeiul iute. In mod surprinzator, “iuteala” nu reprezinta un gust, ci mai degraba o senzatie. Nu exista papilele gustative asociate cu aceasta capsaicina.

Ardeiul rosu este planta care ar trebui sa nu lipseasca din cabinetul niciunui medic de familie si nici din trusa medicului urgentist. Si asta pentru ca ardeiul rosu opreste extrem de rapid sangerarile severe in doar cateva secunde. In afara de asta, planta are multe alte beneficii...