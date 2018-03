Rusia, sub presiunile sancţiunilor economice şi financiare ale Occidentului, are nevoie de finanţare, pe care Beijingul aflat în plină expansiune comercială şi politică o poate oferi, iar China are nevoie de resurse naturale, de petrol şi de gaze naturale, care în Rusia se găsesc din abundenţă.

O apropiere a celor două puteri geopolitice în aceste condiţii este logică.

Rusia şi China aveau cea mai bună cooperare economică de decenii până când Ye Jianming, unul dintre cei mai misterioşi oameni de afaceri din China, a fost arestat.

Arestarea sa de către autorităţile de la Beijing pune sub semnul îndoielii mai multe afaceri bănoase pe... citeste mai mult

