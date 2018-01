„Fire and Fury – Inside the Trump White House” a zguduit Washingtonul prin afirmaţiile autorului Michael Wolff, acesta spunând despre Trump că este un preşedinte nefuncţional, care nu a dorit să câştige alegerile şi care are obiceiul să se culce cu soţiile prietenilor săi, scrie The Guardian.

Cartea a avut un mare succes, ajungând într-o zi de pe locul 48.499 pe locul 1 în topul celor mai bine vândute cărţi de pe Amazon. Criticile lui Bannon la adresa familiei lui Trump nu se opresc doar aici: conform cărţii, fostul şef de campanie o caracterizează pe Ivana Trump ca fiind „proastă ca o cărămidă”.

Secretarul de presă Sarah Sanders a caracterizat reacţia lui Donald Trump ca fiind... citeste mai mult