Koku Istambulova are 129 de ani, fiind născută pe 1 iunie 1889, potrivit pașaportului ei. Ea a vorbit despre ziua în care poporul ei cecen a fost deportat în masă de către Stalin în stepele din Kazakhstan în urmă cu 75 de ani.

După 13 ani petrecuți într-o țară străină, Koku a început să își contruiască o casă deoarece rușii deja ocupaseră casele cecenilor rămase vacante.

„Mă întrebați dacă am avut o singură zi fericită în viața mea. A fost ziua în care am intrat prima dată în casa mea. Era foarte mică. Eu am construit-o, cea mai bună casă din lume. Am locuit acolo timp de 60 de ani”, a afirmat femeia.

