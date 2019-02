Oul de pe Instagram, care este fotografia cu cele mai multe aprecieri de pe platformă, face parte dintr-o campanie care vrea să atragă atenţia asupra sănătăţii mintale.

View this post on Instagram Phew! I feel so much better now If you’re feeling the pressure, visit talkingegg.info to find out more. Let’s build this list together #EggGang #WeGotThis #TalkingEgg

A post shared by EGG GANG (@world_record_egg) on Feb 4, 2019 at 4:06am PST



Oul, cunoscut drept Eugene, s-a spart după ce a “simţit presiunea” atenţiei pe care o primea. Un mesaj postat alături de oul spart îi sfătuieşte pe... citeste mai mult