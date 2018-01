In ciuda faptului ca au anuntat in repetate randuri ca vor refuza sa semneze contractul-cadru cu Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate, medicii de familie au acceptat, in cele din urma, normele stabilite de sefii Casei. La o zi dupa ce normele au...

Buna ziua Iasi, 7 Iunie 2011